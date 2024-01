Newey wijst concurrentie op porpoising-fouten

Adrian Newey is een van de hoofdverantwoordelijken van de huidige successen van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal werd vorig jaar met Max Verstappen wereldkampioen. Verstappen werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen en dat kwam mede door een zeer stabiele auto. Newey had mogelijke problemen al zeer vroeg in de smiezen.

Sinds 2022 gelden er nieuwe technische regels in de Formule 1. In het eerste jaar van deze regelgeving kampten veel teams met problemen omtrent porpoising. De auto's hobbelden enorm veel en dat zorgde voor veel gemak en pijntjes bij de coureurs. Red Bull had echter een auto gebouwd die zeer stabiel over het asfalt schoot. Verstappen had nergens last van en hij werd met gemak wereldkampioen. In 2023 deed hij dat nog een keertje.

Verstappen profiteerde van het feit dat zijn auto zo stabiel presteerde en dat hij geen last had van porpoising. Ontwerper Newey had dit probleem al zeer vroeg in de smiezen en aan Top Gear Magazine legt hij uit waarom niemand anders dat doorhad: "Het simuleren van bouncing in een windtunnel of in de CFD is niet makkelijk. Het is een tijdelijk probleem en er is geen beweging van de auto in vergelijking tot de weg. Je ziet het niet als je er niet naar kijkt. Dat is het hele ding met simulaties. Hun gedrag hangt af van wat je ze geeft. Als je niet naar de juiste dingen hebt gekeken, dan krijg je ook niet de gewenste antwoorden."