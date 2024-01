Newey kon Formule 1 verruilen voor ruimtevaart.

Adrian Newey speelt een belangrijke rol bij de successen van Red Bull Racing. De Britse topontwerper is verantwoordelijk voor de kampioenswagens van Red Bull. Newey moet er niet aandenken om Red Bull te verlaten, ook een aanbod uit de ruimtevaart kon hem niet verleiden.

Newey tekende alle titelwinnende wagens van Red Bull Racing. Hij werkt al geruime tijd voor Red Bull en hij moet er niet aandenken om de succesvolle Oostenrijkse formatie te verlaten. In de afgelopen jaren heeft hij al te maken gehad met veel interesse van andere renstallen. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Ferrari hem wilde aantrekken, maar hij besloot niet op dit aanbod in te gaan.

Newey laat nu weten dat hij een andere bijzondere aanbieding heeft gekregen. Deze kwam echter niet uit de Formule 1, maar uit een heel erg andere hoek. In gesprek met Top Gear Magazine legt Newey het uit: "Of een Newey-ruimteschip leuk is? Het is daar de verplichting dat alles in één stuk thuiskomt. Maar een Amerikaanse onderneming heeft mij iets van tien jaar geleden wel opgebeld. Ze vroegen of ik interesse had om met hen te werken aan een ruimteschip. Dat zou fascinerend zijn, de spacerace in de Sixties was vast ook enorm stimulerend. Maar ik vind de autosport fascinerender."