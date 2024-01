Newey stelt dat Red Bull profiteerde van controversiële regelwijziging

Het team van Red Bull Racing kende vorig jaar een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won een recordaantal races en ze werden wereldkampioen met Max Verstappen. Volgens Adrian Newey heeft een eerder bekritiseerde regelwijziging het team goed geholpen.

Red Bull kende afgelopen jaar een stabiel seizoen waarin slechts één keer niet werd gewonnen. De Oostenrijkse renstal werd wel gezien als de topfavoriet, maar niemand had verwacht dat het zo goed zou gaan. Dat de verwachtingen iets lager lagen, had meerdere redenen. Red Bull werkte immers met de gevolgen van de budgetcapstraf en ze kregen ook te maken met een kleine regelwijziging. Ze moesten namelijk de rijhoogte iets aanpassen.

Vechten

Deze regel werd begin 2023 ingevoerd om porpoising te voorkomen. Bij Red Bull waren ze hier niet blij mee, want het zou ten koste van performance kunnen gaan. Red Bulls topontwerper Adrian Newey legt aan The Race uit dat hij van een nadeel een voordeel maakte: "Het interessante daaraan was dat toen de wijzigingen werden aangekondigd, we het er intern over hadden. Sommige van onze jongens zeiden dat we er tegen moesten vechten."

De regels gingen echter gewoon gelden en dat betekende dat Red Bull er mee aan de slag moest gaan. Newey zag dat het er eigenlijk helemaal niet zo slecht uitzag. De Britse ontwerper legt het uit: "Ik was van mening dat we tijdens het voorgaande seizoen in de snelle bochten langzamer dan Ferrari waren. Onze auto kwam in de problemen in die snelle bochten, dus die wijzigingen konden ons wel eens helpen. Uiteindelijk bleek ook dat het ons inderdaad alleen maar had geholpen."