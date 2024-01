Stella denkt niet dat Verstappen kan winnen in een McLaren

Max Verstappen werd afgelopen jaar met speels gemak wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander profiteerde van zijn ijzersterke Red Bull en hij verkeerde in bloedvorm. Hij ontving veel complimenten, maar Andrea Stella denkt niet dat Verstappen wereldkampioen was geworden in een McLaren-bolide.

Verstappen reed vorig seizoen regelmatig makkelijk weg bij zijn tegenstanders. De Nederlander moest een aantal duels uitvechten, maar hij kwam steeds als de winnaar uit de bus. Het team van McLaren was in de tweede seizoenshelft de grootste rivaal van Verstappen en Red Bull. Vooral in de kwalificaties kwamen Lando Norris en Oscar Piastri aardig in de buurt van Verstappen.

Onmogelijk

McLaren-teambaas Andrea Stella is van mening dat men wel realistisch moet blijven. Stella denkt dat Verstappen niet zou winnen in een McLaren. Bij Auto, Motor und Sport spreekt Stella zich uit: "Zelfs een buitengewone coureur zoals Verstappen kan alleen maar doen wat het materiaal hem toestaat. De combinatie van Verstappen en Red Bull is momenteel veel sneller dan wij zijn. We moeten ze verslaan. Red Bull is goed genoeg om zo te presteren. Met onze auto is het onmogelijk om net zo snel te zijn in de tweede helft van de race als Red Bull, geen enkele coureur zou dat kunnen doen."

Apart bekijken

Stella is dan ook van mening dat men niet alleen naar de auto moet kijken. De teambaas ziet dat Verstappen inderdaad een zeer sterke coureur is. Hij deelt zijn complimenten: "Je moet de auto en de coureur apart van elkaar bekijken. Het punt waarop Verstappen het verschil maakt, is dat hij altijd om een hoog niveau kan presteren in enorm verschillende situaties. Je zag het in de regen in Zandvoort en tijdens Q3 in Brazilië. Verstappen laat zien wat de Red Bull kan doen als je die auto perfect kan besturen."