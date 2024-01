'Steiner mocht geen afscheid nemen van Haas-personeel'

Het team van Haas ontsloeg gisteren teambaas Günther Steiner. Het nieuws zorgde voor wisselde reacties bij analisten en de fans van de Formule 1. Hoe men er binnen Haas op heeft gereageerd is niet duidelijk, maar Steiner mocht waarschijnlijk geen afscheid nemen van het personeel.

Steiner was betrokken bij het opzetten van het team. De Italiaan was bijna tien jaar lang de teambaas en mede door zijn grote rol in de Netflix-reeks 'Drive to Survive' was hij ontzettende populair. De resultaten vielen echter enorm tegen dat zorgde voor teleurstelling bij teameigenaar Gene Haas. De Amerikaan stelde dan ook dat hij er geen zin meer in heeft om als laatste te eindigen.

Teleurstelling

Het is niet duidelijk hoe de werknemers van Haas hebben gereageerd op het aanstellen van Ayao Komatsu als teambaas en het vertrek van diens voorganger Steiner. Volgens Sky Sports-reporter Craig Slater was het Haas-personeel echter niet blij met het nieuws. Slater stelt dat Steiner geen afscheid mocht nemen van de werknemers en dat ze hier enorm teleurgesteld over zijn. Het nieuws lijkt dus niet heel goed te zijn gevallen.

December

In de podcast van Sky Sports gaat Slater nog dieper in op het vertrek van Steiner. Volgens de reporter was het nieuws intern al een paar weken bekend, maar mocht de Italiaan dus nog steeds geen gedag zeggen tegen het personeel. Steiner zelf zou al sinds eind december weten dat hij zijn koffers mocht gaan pakken. Slater stelt dat het een verrassing was voor Steiner dat Haas zijn contract niet verlengde.