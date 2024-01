Brown sluit achtste titel van Hamilton in 2024 niet uit

Max Verstappen en Red Bull Racing waren afgelopen jaar ijzersterk in de Formule 1. Achter Red Bull lagen alle teams zeer dicht bij elkaar. Het zou Zak Brown niets verbazen als de verschillen aankomend seizoen veel kleiner zijn, hij vindt het niet vreemd als Lewis Hamilton dit jaar zijn achtste wereldtitel pakt.

Red Bull won in 2023 slechts één Grand Prix niet, verder waren ze oppermachtig. Achter de Oostenrijkse renstal waren de verschillen klein. Elk team was eigenlijk onderdeel van het middenveld en de teams van Ferrari, Mercedes, Aston Martin en McLaren vochten om de positie achter Red Bull. Ze wisselden veel van positie en dat zorgde voor een grote hoeveelheid mooie duels.

Red Bull

Hoe de rangorde er dit jaar uitziet, is vanzelfsprekend niet duidelijk. McLaren CEO Zak Brown heeft in ieder geval veel vertrouwen, ze deelt hij met Speedcafe: "We zijn tevreden met wat we in de windtunnel zien, dus we denken dat we een stap voorwaarts hebben gezet. Hoe groot die stap is? Dat is een mysterie en dat hangt volledig af van het moment waarop Red Bull zich is gaan focussen op 2024. Ik denk dat ze dat vrij vroeg hebben gedaan, dus het is afwachten om te zien hoeveel Adrian Newey-magie er bij komt kijken."

Hamilton

Brown houdt er echter ook rekening mee dat andere teams het gat hebben verkleind. De Amerikaan kijkt hiervoor niet alleen naar zijn team McLaren: "Op hetzelfde moment zijn Ferrari en Mercedes ook geweldige teams en ze hebben alles tot hun beschikking wat ze nodig hebben. Het zou mij niets verbazen als Mercedes uit het niets terug is en Lewis Hamilton zijn achtste wereldtitel wint."