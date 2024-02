Berger hekelt 'klagende' coureurs

De Formule 1 wordt door sommigen gezien als één van de zwaarste sporten ter wereld. De coureurs moeten presteren in zeer lastige omstandigheden. Gerhard Berger vindt echter dat de coureurs tegenwoordig te snel klagen, hij wil dat ze een voorbeeld nemen aan hun collega's in de MotoGP.

De Formule 1-coureurs hebben zich in de afgelopen jaren meerdere keren kritisch uitgelaten over de omstandigheden. In Qatar was het bijvoorbeeld zo warm, dat meerdere coureurs naar het medisch centrum gingen na afloop van de race. Ook de overvolle kalender zorgde voor de nodige klachten. Door het vele reizen en het grote tijdsverschil, waren veel coureurs en medewerkers ziek in de laatste raceweekenden van het seizoen.

Voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger is van mening dat de coureurs tegenwoordig veel te soft zijn. De Oostenrijker vindt dat ze een voorbeeld moeten nemen aan hun collega's op twee wielen. Bij Auto, Motor und Sport spreekt hij zich uit: "In de MotoGP breekt een coureur in de ochtend zijn schouder en zit hij, bot gezegd, in de middag weer op zijn motor. Zo stel je je supersterren voor. Ze beheersen aan de ene kant een helse machine, maar ze bijten dan ook op hun tanden als het pijn doet. In de Formule 1 klagen coureurs al als het te warm is, zoals in Qatar."