Norris ontkent dat vriendschap invloed heeft op strijd met Verstappen

Lando Norris en Max Verstappen kunnen het naast de racebaan erg goed met elkaar vinden. Critici beweren dat deze vriendschap invloed heeft op de Brit hoe hij strijdt tegen de drievoudig kampioen. Norris snapt niks van deze kritische noten en ergert zich aan deze vooroordelen.

De kritiek ontstond na de Grand Prix van de Verenigde Staten in de Austin. Lando Norris had de leiding met een aanstormende Verstappen achter zich. De McLaren-coureur liet na het tweede lange rechte stuk de deur wijd open en de Nederlander liet deze kans niet onbenut. Volgens de critici liet Norris te gemakkelijk de drievoudig kampioen te makkelijk voorbij.

“Het heeft geen zin om de levensduur van je race te verpesten door tegen iemand te racen die een kans van 99% heeft om jou te verslaan, omdat hij in een snellere auto zit”, zei Norris als verklaring tegen Autosport.

"Toen Lewis mij inhaalde [in Austin] was het met nog zes ronden te gaan of zoiets. Hij was op weg naar nieuwere banden, dus misschien nog steeds niet de beste reden om tegen hem te racen, maar de kans om hem potentieel achter zich te houden was veel groter dan ooit met Max", vervolgde de Brit, die uiteindelijk derde werd.

"Als ik met Max had gereden, had ik veel meer banden gebruikt omdat hij veel sneller was. Ik zou mijn vermogen om een ​​stint te verlengen alleen maar hebben geschaad of mijn eigen race alleen maar meer in gevaar hebben gebracht dan er voordeel uit hebben gehaald."

Norris snapt dus niks van de kritiek dat de vriendschap van hem en Verstappen zijn racen beïnvloedt als ze samen in gevecht zijn. "Ik houd van racen en dat is wat ik wil doen. Ik wil nooit iemand een positie geven! Vooral Max niet! Mensen van buitenaf zijn te snel om opnieuw te oordelen: ‘ah, het is omdat hij bevriend is met Max’ en al dat soort dingen. Wat er niets minder mee te maken kan hebben."

"Het zorgt er in ieder geval voor dat ik iemand meer wil verslaan als ik bevriend met hem ben dan als ik dat niet ben."