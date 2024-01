Steiner denkt dat Verstappen niet zou winnen in een Haas

Max Verstappen werd afgelopen jaar met overmacht wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander verkeerde in bloedvorm, maar hij profiteerde ook van zijn krachtige Red Bull Racing-bolide. Günther Steiner denkt dan ook niet dat Verstappen zou kunnen winnen in een bolide van zijn team Haas.

De RB19 van Red Bull was afgelopen seizoen oppermachtig in de Formule 1. Slechts één keer werd er een race gewonnen door een coureur van een ander team. De wagen was een soort handschoen voor Verstappen, hij verbrak een vrachtlading aan records en hij prolongeerde zijn wereldtitel al in Qatar. Critici stelden dat Verstappen zijn overmacht vooral te danken had aan de sterke wagen en niet zozeer aan zijn eigen stuurmanskunsten.

Die beweringen werden door kenners naar het rijk der fabelen verwezen. Toch denkt Haas-teambaas Günther Steiner dat Verstappen het lastig zou hebben in de VF-23. Door The Athletic wordt Steiner gevraagd wie hij gratis zou willen aantrekken: "Ik zou dan voor Adrian Newey kiezen, want ik ben er echt zeker van dat hij een winnende auto kan bouwen. Zelfs als je Verstappen in onze auto zet, zouden we niet winnen. In denk dat Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen races zouden kunnen winnen als we over een Red Bull beschikten."