Aston Martin onthult AMR24 op 12 februari

Het team van Aston Martin heeft bekend gemaakt wanneer ze het doek gaan trekken van hun AMR24. De Britse renstal van de Canadese zakenman Lawrence Stroll zal de nieuwe auto aan het publiek gaan tonen op 12 februari, dit nieuws lekte eerder al uit via de Italiaanse media.

Aston Martin is het vierde team dat de launchdatum heeft bevestigd. Williams en Stake F1 Team (Sauber) onthullen hun nieuwe wagens op 5 februari en Ferrari trekt het doek op 13 februari van de nieuwe uitdager. Een dag later is het dus de beurt aan Aston Martin. Ze zullen de nieuwe wagen aan de rest van de wereld gaan tonen op de fabriek in Silverstone. Of Lance Stroll en Fernando Alonso ook een shakedown gaat uitvoeren op die dag, is onduidelijk.