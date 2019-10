Pirelli en FOTA bespreken Q3-problemen in Zuid-Korea en India

Gepubliceerd op 10 okt 2011 15:29

14

14 Door: Rob Veenstra

Bandenleverancier Pirelli voert komend weekend in Zuid-Korea gesprekken met teamverbond FOTA op zoek naar een oplossing voor de coureurs die binnen blijven in Q3 om banden te sparen voor de race. Het idee van speciale kwalificatiebanden werd al verworpen door de teams. De focus ligt nu bij het weghalen van het voordeel van niet rijden in Q3.



Pirelli-motorsportbaas Paul Hembery vertrouwde Autosport toe: “Er moet iets gebeuren. Ik ga in Zuid-Korea praten met Oliver Weingarten van de FOTA en de Sportieve Werkgroep en voor India staat een formele bijeenkomst gepland. We gaan ons buigen over ideeën en voorstellen. We hebben zelf een mening, maar het is belangrijk om samen tot een oplossing te komen.”



“Het is direct aan te pakken door simpele regelementswijzigingen zonder de kosten te verhogen, dus daar kijken we naar. Dat hebben we nodig voor 2012 en voor 2013 moeten we misschien iets compleet anders invoeren om de sport een nieuwe impuls te geven.”



“Met het kwalificatieformat op zich is niets mis, het systeem met drie sessies is heel goed. Alleen dat gedoe met banden sparen is onzin. Het is nonsens omdat Sebastian Vettel en de gehele top zes drie kwalificaties kunnen overleven en dan nog kunnen winnen, dus dan kan iedereen dat. Banden sparen is overbodig, coureurs hebben genoeg banden om het einde van een race te halen. Wij zijn bereid te doen wat nodig is om dit een halt toe te roepen.”