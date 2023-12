Newey maakt zich geen zorgen over actieve aero.

In 2026 gaan er compleet nieuwe technische reglementen gelden in de Formule 1. Hoe deze regels er uit gaan zien, is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er gebruik zal worden gemaakt van actieve aerodynamica. Volgens Adrian Newey is dat geen probleem.

Momenteel wordt er in de Formule 1 al gewerkt met actieve aerodynamica. Dat gaat vanzelfsprekend over de DRS, maar meer actieve aero-onderdelen zijn er op dit moment niet. Vanaf 2026 is dit mogelijk wel het geval, want er wordt gewerkt aan een systeem dat gelijkwaardig is aan het huidige DRS-idee. Hoe dat er precies uit gaat zien, is momenteel nog volledig onduidelijk. De teams wachten ondertussen af.

Gebrek aan energie

Bij Red Bull Racing lijkt niemand zich momenteel zorgen te maken. Topontwerper Adrian Newey ziet weinig problemen, zo stelt hij bij Motorsport.com: "Ik maak mij hier geen zorgen om. Een toename in actieve aero is vooral bedoeld om het gebrek aan energie van een krachtbron te compenseren. De actieve aero wordt essentieel om het gebrek aan energie van de Power Unit recht te rekken. Ik denk niet dat dit iets slechts is. Proberen om een grotere aerodynamische efficiëntie van de bolide te vinden is een goed doel."

Jaren '60

Newey weet niet waarom mensen de actieve aerodynamica als iets slechts zouden zien. De Brit ziet het elke dag op de weg al voorbij komen: "Het is tenslotte onderdeel geworden van straatauto's. Er zijn heel erg veel auto's met spoilers die op en neer gaan op de achterklep, enzovoort. Dus waarom zou je het dan niet in de racerij hebben? Actieve aero kreeg pas een slechte naam toen de vleugels er in de jaren '60 afvielen. Die tijd hebben we allang achter ons gelaten."