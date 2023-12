Horner: ''Heeft geen zin dat ik Newey vertel hoe hij moet ontwerpen''

Christian Horner is sinds 2005 teambaas van Red Bull. De Brit heeft het team zien transformeren tot een grote vis binnen de koningsklasse. Hoe belangrijk zijn bijdrage is, laat Horner aan anderen over. ''Dat is niet echt aan mij om te antwoorden'', begint hij tegenover Racefans.net. ''Ik heb dit team geleid en bestuurd zoals ik met mijn eigen team zou hebben gedaan en ik neem een grote verantwoordelijkheid voor de mensen die hier zijn – het team dat hier is gebouwd en de cultuur die we hebben. Maar het gaat niet alleen om mij. Het gaat om alle mensen binnen het team en de sleutelfiguren binnen het team. En daar gaat het precies om: werken in teamverband.''



Red Bull kwam als vreemde eend in de bijt de paddock binnen. Op de grondvesten van Jaguar probeerde het eigenaardige team de gevestigde orde uit te dagen. Horner strikte in 2005 meteen topontwerper Adrian Newey en haalde nog meer kopstukken naar de Red Bull-familie. De rest is geschiedenis. Horners filosofie: mensen in hun kracht laten etaleren. ''Ik ben er altijd een groot voorstander van geweest om de beste groep mensen te krijgen, maar hen dan niet te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Het heeft geen zin dat ik Adrian [Newey, ontwerper] vertel hoe hij een auto moet ontwerpen, of Pierre [Wache, technisch directeur] hoe hij een auto moet bouwen of besturen, of aan Max moet vertellen hoe hij ermee moet rijden. Het gaat erom de juiste mensen in de juiste rollen te krijgen en de juiste omgeving te creëren waarin ze kunnen gedijen.”

Horner heeft zelf een aardig potje geracet en het geschopt tot de F3000 - huidige Formule 2. De Brit is volgens hemzelf anders dan andere teambazen vanwege deze achtergrond. “Ik ben een racer", zegt hij. “Ik denk dat de functie die ik binnen het team vervul wat meer hands-on is dan misschien sommige anderen, vooral aan de pitmuur. Ik ben erg betrokken bij het verloop van de race, qua strategie enzovoort. Dus ik zie het alsof ik de teambaas ben van een F1-team gedurende wat volgend jaar 24 weekenden zullen zijn, en ik ben de CEO van een goed presterend technologiebedrijf gedurende 52 weken, van maandag tot en met vrijdag.''