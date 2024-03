Jos Verstappen gaat eerste Britse rally rijden

Jos Verstappen maakt sinds een paar jaar naam in de rallysport. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur rijdt vooral in België en soms in Nederland, maar hij gaat nu ook racen op een nieuwe ondergrond. Hij gaat namelijk deelnemen aan een rally in het Verenigd Koninkrijk.

Verstappen rijdt samen met zijn navigator Renaud Jamoul veel rally's in België. In de afgelopen weken wist dit duo meerdere Belgische rally's te winnen in hun Skoda Fabia RS Rally2. Met deze auto gaan ze nu het Kanaal oversteken, want Motorsport.com meldt dat ze gaan deelnemen aan een Britse rally: de Rallynuts Severn Valley Stages. Voor Verstappen wordt dit een volledig nieuwe ervaring.

De rondes van de Rallynuts Severn Valley Stages worden namelijk verreden op onverharde ondergrond. Voor Jos Verstappen wordt dat zijn eerste rally op deze ondergrond. In België rijdt Verstappen zijn rally's meestal op weggetjes in het platteland. De rally telt in totaal 96,5 kilometer aan stages, aangezien het om een jubileumeditie gaat van de rally is deze afstand langer dan normaal. Organisator Keith Ashley laat aan Motorsport.com weten dat hij enorm blij is met de komst van Jos Verstappen naar de rally. De Rallynuts Severn Valley Stage wordt verreden op 13 april.