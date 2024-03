Jos Verstappen hoopt op rust bij Red Bull: "Zal nog wel even duren"

De situatie binnen het team van Red Bull Racing blijft de gemoederen flink bezighouden. De rel rondom Christian Horner is nog lang niet gaan liggen, maar men hoopt nu vooral op rust. Ook Jos Verstappen spreekt die wens uit, maar hij vreest dat het nog wel eventjes gaat duren.

Het Red Bull-concern sprak Horner begin deze maand vrij van grensoverschrijdend gedrag, maar daarmee was het boek nog niet gesloten. Men vroeg zich af of zijn positie nog wel houdbaar was en Jos Verstappen haalde in het openbaar flink uit naar Horner. Dit zorgde dan weer voor de nodige onrust en geruchten over een mogelijke transfer van Max Verstappen naar het team van Mercedes.

Alle betrokkenen hopen nu vooral op rust. Jos Verstappen wordt veelvuldig geconfronteerd met de situatie binnen het team van zijn zoon. Verstappen senior won afgelopen weekend de Rally van de Ardennen en daar werd hij door Sporza gevraagd naar de Red Bull-situatie: "Het is noodzakelijk om de rust weer in het team te krijgen, maar gezien de omstandigheden zal het nog wel even duren, denk ik. Maar veel kan ik er niet over zeggen. Hopelijk kunnen ze zich snel weer gaan concentreren op het racen, want daar draait het natuurlijk om."