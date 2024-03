'Red Bull-kopstukken spreken verbale wapenstilstand af'

De onrustige situatie binnen het team van Red Bull Racing blijft voor geruchten zorgen. Het onderzoek naar teambaas Christian Horner zorgde voor veel roddels en inmiddels lijkt het er ook op dat de kopstukken recht tegenover elkaar staan. Nu lijken ze een soort wapenstilstand te hebben afgesproken.

Het onafhankelijke onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner zorgde vorige maand voor veel onrust. Red Bull sprak Horner uiteindelijk vrij, maar daarmee was de kous nog niet af. Jos Verstappen sprak zich kritisch uit over Horner en dat zorgde dan weer over geruchten over de positie van Max Verstappen. Teamadviseur Helmut Marko maakte de situatie nog lastiger door te stellen dat hij misschien wordt geschorst door Red Bull.

Uiteindelijk bleek dat Marko niet zal worden geschorst, maar de onrust bleef wel bestaan. Inmiddels lijkt men zich te realiseren dat ze rust nodig hebben binnen het team. Volgens het Britse Mirror Sport zijn er nu interne gesprekken gevoerd over een soort verbale wapenstilstand. Horner, Marko en Jos Verstappen zouden zich dan niet meer in het openbaar kritisch uitlaten over elkaar. Dit zou voor meer rust moeten gaan zorgen waardoor de aandacht weer wordt verschoven naar de prestaties op de baan. Dat zou er ook voor kunnen zorgen dat de geruchten over de toekomst van Max Verstappen af gaan nemen.