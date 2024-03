Ocon geeft toe: "Iedereen was bang voor Max en Jos"

Max Verstappen heerst momenteel in de Formule 1. In zijn jonge jaren was hij ook al oppermachtig in de karts, maar toen moest hij wel hard vechten voor zijn positie. Hij nam het daar ook op tegen Esteban Ocon, de Fransman geeft toe dat iedereen vroeger een beetje bang was voor de Verstappens.

Veel huidige Formule 1-coureurs kennen elkaar al zeer lang. Ze duelleren al hun hele loopbaan met elkaar en daardoor weten ze precies wat ze van elkander kunnen verwachten. Alpine-coureur Esteban Ocon vocht in zijn jeugdjaren met onder meer Max Verstappen. Ze kruisten de degens voor het eerst in de karts en daarna kwamen ze elkaar ook nog eens tegen in de opstapklassen.

Ocon heeft goede herinneringen aan zijn kartduels met Verstappen. De Fransman geeft toe dat het er soms nogal fel aan toe ging. In de High Performance Podcast blinkt Ocon terug op deze periode: "Het was af en toe wel heftig. Iedereen was toen een beetje bang voor Jos en Max, omdat Jos in de Formule 1 reed en hij bekendstond om hoe fel en angstaanjagend hij soms kon zijn. Maar mijn vader en ik waren nooit bang. Wij wilden graag hard racen. Soms gingen we wel eens de grens over en soms kwamen we niet over de finishlijn."