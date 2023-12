Newey verrast: "Ik had een zwaar jaar verwacht"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar één van de succesvolste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd wereldkampioen met Max Verstappen en ze wonnen slechts één race niet. Adrian Newey geeft eerlijk toe dat hij dit niet had verwacht.

Red Bull verdedigde dit jaar de wereldtitel van Max Verstappen en de constructeurstitel. Met speels gemak prolongeerden ze beide titels. Verstappen won een recordaantal van negentien Grands Prix en zijn teamgenoot Sergio Perez won ook twee races. Geen enkel team kon Red Bull bijhouden en dat leverde ze veel complimenten op. De Oostenrijkse renstal was veel sneller dan de rest en eigenlijk had niemand dat zien aankomen.

Zwaar jaar

Ook Red Bull-ontwerper Adrian Newey had dit niet verwacht. De topontwerper was verantwoordelijk voor de titelwinnende RB19, maar hij had niet zien aankomen dat zijn creatie zo oppermachtig zou zijn. In de podcast 'Formula for Success' van Eddie Jordan en David Coulthard spreekt Newey zich uit: "Het is eigenlijk wel grappig, maar we hadden zelf een zwaar jaar voorspeld. De manier waarop alles zich ontvouwde, dat hadden we echt niet verwacht."

Toekomst

Newey heeft niet lang kunnen genieten van de successen van Red Bull. De Brit focust zich inmiddels weer op het aankomende seizoen: "Misschien kan ik als ik straks wat ouder ben en in een rolstoel wordt rondgereden denken 'dat was een goed jaar'. Nu leef ik echter meer in het moment en ik kijk dan ook niet meer terug. We kijken uit naar de toekomst en we zijn druk bezig met de auto voor 2024."