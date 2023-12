Alpine kiest logische naam voor F1 Academy

Het F1 Academy-seizoen zal er in 2024 iets anders uit zien dan dit jaar. Vanaf 2024 zijn alle Formule 1-teams namelijk betrokken bij de klasse voor vrouwelijk talent. Alle teams moeten één coureur ondersteunen en Alpine heeft voor een logische naam gekozen.

Alpine is het vierde team dat hun keuze bekend heeft gemaakt. In navolging van Aston Martin (Tina Hausmann), Williams (Lia Block) en McLaren (Bianca Bustamante) heeft Alpine hun keuze gedeeld met de rest van de wereld. Weinig verrassend heeft men gekozen voor de Britse Abbi Pulling. Ze reed ook dit jaar in de F1 Academy en ze is onderdeel van de opleidingsploeg van Alpine. In die hoedanigheid was ze regelmatig aanwezig tijdens de Formule 1-weekenden. Ze zal gaan rijden voor het team van Rodin Carlin.