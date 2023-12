Piastri trots op debuutjaar: "Heb alles wel meegemaakt"

Oscar Piastri kende dit jaar een indrukwekkend debuutseizoen in de Formule 1. De Australiër kreeg bij McLaren de kans om te rijpen, maar hij was vooral zeer snel. Piastri is tevreden en hij stelt dat het een veel heftiger seizoen was dan hij van te voren had gedacht.

Piastri en McLaren kende een rampzalige start van het seizoen. De auto viel enorm tegen en de Britse renstal was zelfs de drager van de rode lantaarn. Al snel werden er echter verregaande updates doorgevoerd en McLaren zette de stap naar de kop van het veld. In de tweede seizoenshelft vocht het team mee om de podiumplaatsen. Piastri stond op het podium in Japan en Qatar. In het laatstgenoemde land won hij zelfs de sprintrace.

Piastri had niet zien aankomen dat zijn eerste jaar in de Formule 1 zo'n bizar seizoen zou worden. Hij is onder de indruk en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Het was zeker een grotere achtbaan dan ik had verwacht. Ik wist dat er ups en downs zouden komen, maar ik had niet zulke lage downs en zulke hoge ups verwacht. Ik heb veel geleerd. Ik denk dat ik ongeveer elke situatie wel heb ervaren, behalve een kampioensstrijd. Het was een goed jaar waarin ik met beide dingen heb om leren gaan."