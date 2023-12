Marko gaat in gesprek met Red Bull-top over toekomst

Red Bull-adviseur speelde ook dit jaar weer een grote rol in de Formule 1. De uitgesproken Oostenrijker zorgde regelmatig voor kleine relletjes, maar daar lijkt hij zich niet druk over te maken. Marko zal waarschijnlijk ook in 2024 weer van zich laten horen, maar hij moet nog wel een gesprek gaan voeren met de Red Bull-top.

Marko speelt een grote rol bij de Red Bull-teams Red Bull Racing en AlphaTauri. De Oostenrijker beslist mee over de rijderskeuze en hij gaat ook over de talentenploeg. Marko zorgde dit jaar regelmatig voor kleine relletjes door zich bijvoorbeeld zeer kritisch uit te spreken over Nyck de Vries. Enkele maanden geleden zorgde hij voor veel ophef toen hij de vorm van Sergio Perez in verband bracht met diens tegenvallende resultaten.

Ondanks geruchten over een tweestrijd met Christian Horner en een minder goede band met de huidige Red Bull-top, gaat Marko waarschijnlijk gewoon door met zijn werkzaamheden. Wel is er een kans dat hij in 2024 niet bij alle races aanwezig is. In gesprek met OE24 laat hij weten dat hij ook gaat praten met de top van het merk: "Na het seizoen zal er een gesprek plaatsvinden over wat ik ga doen. Het is gebruikelijk dat mensen na een seizoen bespreken wat er in de toekomst gaat gebeuren. Zo is het altijd gegaan."