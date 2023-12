Nog geen vakantie voor Verstappen: "Moet nog naar Japan"

Het Formule 1-seizoen kwam afgelopen weekend in Abu Dhabi ten einde, maar dat betekent niet dat de coureurs al vakantie kunnen vieren. Max Verstappen heeft namelijk nog een aantal verplichtingen voor de deur staan. Hij moet de wereld nog over vliegen, maar hij stelt dat het onderdeel van zijn werk is.

Het afgelopen Formule 1-seizoen was zeer zwaar voor de teams en de coureurs. Er stonden 22 Grand Prix-weekenden op de kalender en het jaar werd afgesloten met een double header bestaand uit Las Vegas en Abu Dhabi. Tijdens het laatste raceweekend werd duidelijk dat veel coureurs en teammedewerkers doodmoe waren. George Russell en Esteban Ocon waren ziek en men maakt zich op voor een nog drukker jaar in 2024.

Max Verstappen is blij dat het seizoen er op zit. De wereldkampioen moet echter nog wel een aantal verplichtingen volbrengen voordat hij vakantie mag gaan vieren. In gesprek met Viaplay onthult hij zijn schema voor de komende weken: "Ik vind het wel fijn om even pauze te hebben. Het is alleen nog niet voorbij. Ik moet naar Japan voor Honda en daarna kom ik weer terug naar Europa voor persoonlijke dingetjes, sponsorverplichtingen en voor het team in Engeland. Er komen nog wel een paar dagen aan. Hopelijk ben ik midden december vrij, maar het hoort erbij."