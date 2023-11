Marko verwacht nog veel meer wereldtitels van Verstappen

Max Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander kende een ongekend dominant seizoen waarin hij veel records brak. Helmut Marko denkt dat er nog veel meer in het vat zit, hij denkt dat de records van Lewis Hamilton en Michael Schumacher er mogelijk aangaan.

Verstappen heeft nu drie wereldtitels op zak en hij staat ook op de derde plaats van de all time-lijst van coureurs met de meeste zeges. Kenners denken dat Verstappens team Red Bull Racing ook in de komende jaren zal blijven domineren. Pas in 2026 gaan de regels echt op de schop en tot die tijd kan Red Bull blijven heersen. Verstappen kan dus nog wel eventjes doorgaan met winnen.

Vertrouwen

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Verstappen in de buurt kan komen van de zeven titels en 103 overwinningen van Lewis Hamilton. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 spreekt Marko zich uit: "Daar vertrouw ik Max wel mee. De kans is groot dat hij nog wel een paar wereldtitels zal gaan winnen. Ik denk alleen niet dat het mogelijk is dat we weer een seizoen gaan draaien waarin we 21 van de 22 races gaan winnen."

24 races

Marko denkt ook niet dat Red Bull volgend jaar zo sterk zal zijn als tijdens het afgelopen seizoen. Hij denkt niet dat ze de 24 races allemaal kunnen winnen: "Het is een illusie om te denken dat wij dat kunnen doen. Laten we eerste maar eens zien of we alle 24 races kunnen rijden. Vergeet niet dat Imola dit jaar werd afgeblazen vanwege een natuurramp. Als ik zie hoe de dingen in de wereld gaan op dit moment, dan moet je wel heel optimistisch zijn om de te denken dat alles doorgaat zoals we hebben gepland."