Ocon snelste in afsluitende test, seizoen officieel ten einde

Het Formule 1-seizoen zit er nu echt op. Op het circuit van Yas Marina werd vandaag de post season test afgewerkt. Alle teams moesten twee auto's inzetten en dat zorgde voor veel actie op de baan. Er kwamen veel nieuwe namen in actie en uiteindelijk werd de snelste tijd genoteerd door Esteban Ocon.

Alle teams moesten twee auto's inzetten tijdens de testdag. Eén auto was gereserveerd voor een rookie en de andere auto werd ingezet voor een bandentest. De meeste teams kozen ervoor om deze 'bandenauto' te laten besturen door een vaste coureur, alleen Haas zette een reservecoureur in in de persoon van Pietro Fittipaldi. De Braziliaan reed 130 rondjes en was daarmee de productiefste coureur. Regerend wereldkampioen Max Verstappen en Lewis Hamilton namen niet deel aan de testdag.

Oponthoud

Het was de bedoeling dat de testdag in totaal negen uur zou gaan duren. Maar, dat ging niet helemaal goed. De planning werd overhoop gegooid omdat de medische helikopter niet op tijd was gearriveerd. Uiteindelijk werd er niet besloten om de sessie te verlengen. Het was overigens niet de enige keer dat er oponthoud was, want een waterlek precies onder de loopbrug van het hotel zorgde ook voor een rode vlag.

Er was nog meer hinder, want George Russell sloot zijn seizoen met een absoluut dieptepunt af. De Britse Mercedes-coureur ging rechtdoor in bocht zes en hij crashte. Op beelden van de auto in de pitlane is te zien dat de Mercedes veel schade had. Het team meldde zelf op sociale media dat een onbekend probleem het ongeval veroorzaakte en dat Russell niet meer in actie zou komen. Frederik Vesti bleef wel rustig zijn rondjes draaien, de Deense coureur maakt in deze weken veel meters in een Formule 1-wagen.

Hij was zeker niet de enige nieuweling die vandaag de kans kreeg om veel meters te maken. Formule E-kampioen mocht van Red Bull Racing een hele testdag op zich nemen. De Britse spinde in bocht twaalf, maar hij kon wel gewoon zijn weg vervolgen. Hij kende een vruchtbare dag waarop hij 124 rondjes reed. De andere Red Bull-bolide werd bestuurd door Sergio Perez. Max Verstappen heeft de paddock achter zich gelaten en hij is aan het genieten van zijn welverdiende vakantie.

Nieuwe gezichten

In de auto's namen ook een aantal nieuwe gezichten plaats. Bij AlphaTauri nam de Japanner Ayumu Iwasa plaats achter het stuur en Williams zette de talentvolle Argentijn Franco Colapinto in. De Argentijn veroorzaakte flink wat media-aandacht, want er was zelfs een complete cameraploeg aanwezig om zijn dag vast te leggen. Iwasa sloot zijn eerste Formule 1-dag wel in mineur af, want hij viel stil terwijl er allemaal rook uit de auto kwam.

Vakantie

Voor de coureurs was het de laatste dag achter het stuur voordat de winterstop begint. Er wordt in Abu Dhabi nog wel getest in de Formule 2, maar verder zit er het nu op. Voor de rookies was het een mooie dag om te laten zien wat ze in huis hebben. Er is nog één zitje beschikbaar voor het komende seizoen. Het gaat hier om het stoeltje van Logan Sargeant bij Williams, maar de kans is groot dat de Amerikaan gewoon mag aanblijven.