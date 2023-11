Verstappen neemt personal trainer over van Sainz

Eerder deze week werd duidelijk dat Max Verstappen op zoek moest gaan naar een nieuwe personal trainer. Hij moest namelijk afscheid nemen van Bradley Scanes. Verstappen heeft niet lang hoeven zoeken naar een nieuwe trainer, want hij gaat nu samenwerken met de huidige trainer van Carlos Sainz.

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi werd bekend dat Verstappen afscheid neemt van Scanes. De twee werkten jarenlang samen en Scanes was dus betrokken bij de kampioensjaren van Verstappen. De trainer wilde zich richten op andere zaken en hij wil ook meer bij zijn gezin zijn. Verstappen heeft direct al een nieuwe trainer gevonden, hij gaat nu namelijk samenwerken met Rupert Manwaring.

Manwaring is geen onbekend gezicht in de paddock, want hij werkte in de afgelopen jaren samen met Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard moet dus nu opzoek gaan naar een nieuwe trainer. De naam Manwaring is al geruime tijd aanwezig in de Formule 1. De vader van de kersvers trainer van Max Verstappen vervulde namelijk allerlei rollen in de sport. In de jaren '90 en begin jaren '00 werkte Manwaring senior bij onder andere Tyrrell, Honda en Minardi. Hij werkte in die jaren dus ook samen met Jos Verstappen.