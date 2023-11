Horner lacht om AlphaTauri-samenwerking: "Nog geen roze Mercedes"

De nauwere samenwerking tussen Red Bull Racing en AlphaTauri zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen bij de concurrentie. Men vreest dat AlphaTauri de bolides van de Oostenrijkse constructeurskampioen gaat kopiëren. Volgens Christian Horner is dit echter nog lang niet het geval. Hij stelt dat Red Bull zich aan de regels houdt.

Begin dit jaar besloot het Red Bull-concern dat er iets moest veranderen bij het team van AlphaTauri. Men heeft een flinke reorganisatie doorgevoerd en dat betekent ook dat de twee teams nauwer gaan samenwerken. De concurrerende teams zijn hier niet zo blij mee, want de vrees bestaat dat AlphaTauri hierdoor een oneerlijk voordeel gaat krijgen. Bij Red Bull kan men hier alleen maar om lachen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is van mening dat er niets aan de hand is. In gesprek met Motorsport.com maakt hij een vergelijking met de veelbesproken Racing Point-rel uit 2020: "We zijn nog ver verwijderd van een roze Mercedes! Er zijn een aantal overdraagbare onderdelen die je volgens de regels mag leveren en dat is wat ze krijgen. Als je naar de auto kijkt, dan zie je dat er fundamentele verschillen zijn tussen onze auto en die van hen."

Horner ziet geen enkel probleem in de samenwerkingsconstructie. De Brit stelt zelfs dat er veel meer teams zijn die gebruik maken van de plannen van Red Bull: "Er zijn waarschijnlijk andere auto's op de grid die qua concept veel meer op onze auto lijken dan AlphaTauri. Je hoeft alleen maar naar een Aston Martin of een McLaren te kijken. Als je naar de achterwielophanging van McLaren kijkt, dan lijkt die veel op ons concept."