Marko geëmotioneerd: "Hier hadden we nooit van durven dromen"

Max Verstappen won in Abu Dhabi zijn negentiende zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur sloot daarmee zijn geweldige jaar af in stijl. Red Bull-adviseur Helmut Marko is trots op het resultaat van zijn team en Verstappen. De Oostenrijker werd er zelfs emotioneel van.

Verstappen sloot in Abu Dhabi zijn seizoen af met een zege. Het was zijn negentiende overwinning van het jaar en hij doorbrak ook nog eens de grens van duizend geleide rondjes in één jaargang. Verstappen reageerde na afloop een beetje emotioneel en ook zijn teamgenoten sloten het seizoen met een brok in de keel af. Teamadviseur Helmut Marko had het er zeker ook zwaar mee.

Na afloop van de zege van Verstappen sprak Marko zich uit over het ongelooflijke seizoen van zijn werkgever. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports vond Marko het lastig om de ogen droog te houden: "Dit hadden we nooit gehoopt, hier hadden we nooit van durven dromen. Dit seizoen heeft alles overtroffen wat we tot nu toe hadden bereikt. Ik moet herhalen dat het jammer is dat Dietrich Mateschitz geen getuige heeft kunnen zijn van deze ongelooflijke triomftocht en de prestaties van het team en de coureurs, maar toch vooral de prestaties van Max."