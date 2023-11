Piastri ontloopt straf en behoudt derde plek

Oscar Piastri moest in Abu Dhabi eventjes vrezen voor zijn positie. De Australische McLaren-coureur noteerde derde tijd in de kwalificatie, maar hij had mogelijk Pierre Gasly geblokkeerd. De stewards bekeken de zaak, maar ze hebben besloten om geen actie te ondernemen.

In het derde gedeelte van de kwalificatie moest Gasly bijna van zijn gas af toen hij de McLaren van Piastri tegenkwam. De stewards beoordeelden het moment als een mogelijke blokkeeractie en beide coureurs mochten zich melden. Ze ontvangen allebei geen straf, want Gasly legde uit dat het geen invloed heeft gehad op zijn ronde. De data liet ook zien dat er helemaal niets aan het handje was.