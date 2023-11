Uitslag Poll: Las Vegas krijgt een kans

Las Vegas heeft zich op racedag zich sportief gerevancheerd met een mooie show op de baan. De aanloop liep alles behalve crescendo met een putdeksel-saga, ongewone werktijden voor F1-personeel en gedupeerde fans met dure kaartjes.



Toch geven bezoekers van GPToday.net, ondanks de slechte PR van vrijdag en zaterdag, Las Vegas een kans op de kalender, maar een deel van onze gasten willen dolgraag dat de Amerikaanse poespas erom meteen verdwijnt. Een ander deel vindt dat show en sport hand in hand gaan, want tijden veranderen.



Abu Dhabi is het slotakkoord van 2023. Sinds 2009 vaste prik als laatste Grand Prix van het seizoen. Maar is het niet tijd dat een andere locatie de beurt of kans krijgt? Moet Abu Dhabi blijven als finalerace of niet? Stem op de poll of geef je mening in de comments.