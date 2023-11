'Williams denkt aan Vesti als vervanger van Sargeant'

Het Formule 1-veld voor 2024 is bijna rond. Alleen Logan Sargeant is nog niet zeker van zijn zitje en het lijkt er ook op dat er geen bevestiging gaat komen in Abu Dhabi. Volgens Ralf Schumacher denkt het team van Williams namelijk ook aan Frederik Vesti.

Sargeant rijdt sinds dit seizoen voor het team van Williams. De Amerikaanse coureur kent een wisselvallig debuutseizoen waarin hij zijn teamgenoot Alexander Albon vaak niet kan bijhouden, maar soms wel goed voor de dag komt. Hij is momenteel de enige coureur op de grid die nog geen stoeltje heeft voor het aanstaande seizoen. Het lijkt er op dat hij de topfavoriet is voor het Williams-zitje, maar er is nu een extra uitdager bijgekomen.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher onthult namelijk dat het team van Williams een oogje heeft op Mercedes-reserve Frederik Vesti. In gesprek met zijn werkgever Sky Sports legt Schumacher uit wat hij heeft gehoord: "In Las Vegas vroeg ik mij af waarom James Vowles nog niet heeft bevestigd dat Sargeant ook volgend jaar voor Williams rijdt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Frederik Vesti op het verlanglijstje staat. Ze houden hem in Abu Dhabi nauwlettend in de gaten en ze mogen ook zijn gegevens inzien om een mogelijke beslissing te nemen."