Ricciardo plaagt Verstappen: "Diep van binnen vindt hij het wel leuk"

De hype rondom de Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend zeer groot. Niet iedereen was hier een fan van, Max Verstappen was bijvoorbeeld zeer kritisch. Daniel Ricciardo had ervan genoten en hij deelt een klein plaagstootje uit aan zijn Red Bull-collega.

Verstappen kraakte de show, het circuit en de organisatie af tijdens persmoment in Las Vegas. Hij voelde zich overduidelijk niet op zijn gemak tijdens de openingsceremonie, hij leefde mee met de gedupeerde fans en hij vond de lay-out van het circuit niet zo spectaculair. De race was een groot spektakelstuk en na afloop was hij daar wel tevreden mee. Andere coureurs genoten wel van alle poespas naast het circuit.

AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo voelde zich helemaal thuis in de grote show in Las Vegas. De populaire Australische coureur vond het geweldig, maar hij zag wel dat een aantal van zijn concullega's het niet leuk vonden. Tijdens een Q&A in de Qatar Airways Paddock Club sprak Ricciardo zich grappend over Verstappen uit: "Een paar coureurs vonden het allemaal nogal twijfelachtig. Ik denk dat ze gewoon rebels probeerden te zijn. Diep van binnen vinden ze het gewoon heel erg leuk, maar dat durven ze niet toe te geven. Over wie het gaat? Hij heeft een héél lange voornaam haha!"