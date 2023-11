Historische Hamilton-bolide brengt miljoenenbedrag op

Afgelopen weekend werd in Las Vegas voor het eerst de Grand Prix verreden. Op de baan was er genoeg aan de hand, maar ook naast het circuit gebeurde er zeer veel. Er gingen ook een aantal bijzondere bolides onder de hamer, een voormalige auto van Lewis Hamilton bracht een miljoenenbedrag op.

In Las Vegas gingen er veel verschillende Formule 1-items onder de hamer. Naast Formule 1-wagens werden er onder meer racepakken en auto's over de toonbank. De opbrengst ging naar goede doelen en de veiling werd geleid door de Britse televisiepersoonlijkheid James Corden. In het theater van Wynn's ging ook de Mercedes W04 uit 2013 van Lewis Hamilton onder de hamer.

Het is een bijzondere auto, want het was de eerste wagen waarmee Hamilton voor Mercedes reed. In dat jaar won Hamilton in Hongarije zijn eerste race in dienst van de Duitse renstal. Veilinghuis RM Sotheby's verkocht de wagen op de veiling en men verwachtte dat de Mercedes vijftien miljoen dollar zou opbrengen. Dat was echter iets te voorzichtig, want de Mercedes-bolide bracht een reusachtig bedrag van ruim achttien miljoen dollar op. Ook aankomend weekend in Abu Dhabi gaan er weer verschillende klassieke Formule 1-wagens onder de hamer. Onder meer een Lotus 79 wordt dan verkocht.