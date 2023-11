Norris komt met verklaring na harde crash

De race van Lando Norris kwam in Las Vegas met een grote klap ten einde. De Britse McLaren-coureur crashte zeer hard en dat leverde hem zelfs een bezoekje aan het ziekenhuis op. Norris was in orde en na afloop legde hij uit wat er precies gebeurde op het moment van de crash.

Norris zorgde met zijn crash in de openingsfase van de Grand Prix van Las Vegas voor een Safety Car. De Brit spinde en knalde vervolgens achterwaarts de muur in. Hij schoof tientallen meters door en hij kwam uiteindelijk tot stilstand in de tec pro aan het einde van de uitloopstrook. Het duurde een aantal seconden voordat hij vragen van zijn team beantwoordde over de boordradio. Hij gaf aan dat hij in orde was, maar na een aantal checks moest hij uit voorzorg tot even naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis bleek dat alles in orde was en later op de avond arriveerde hij weer in de paddock. Norris verklaarde daar in een persbericht van McLaren wat er mis ging: "Dit is een vervelende manier om het weekend in Las Vegas te beëindigen. Mijn auto was enorm aan het stuiteren bij de herstart, ik verloor de achterkant en toen raakte ik de muur. Dat was niet de manier waarop we het weekend wilden afsluiten, al helemaal niet omdat de pace van Oscar er goed uitzag. Ik wil de medische staf en het team ook bedanken."