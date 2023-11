Jos Verstappen streng voor Max: "Je kan niet overal blind tegen aantrappen"

Max Verstappen speelde afgelopen weekend een hoofdrol in Las Vegas. Hij schreef de spectaculaire Grand Prix op zijn naam, maar hij was ook extreem kritisch op het evenement, het circuit en de organisatie. Zelfs zijn vader Jos Verstappen stelt dat de Red Bull-coureur zich netter had kunnen gedragen.

Verstappen begon het weekend direct met kritiek. Hij had zich niet vermaakt tijdens de openingsceremonie en hij gaf aan dat hij zich een soort 'clown' voelde. Hij deed daarna niet rustiger aan en hij nam het op felle wijze op voor de fans die vlak voor de tweede vrije training van de tribunes werden gestuurd. Als kers op de taart kraakte Verstappen het gehele evenement af en riep hij dat Monaco de Champions League is en het circuit in Las Vegas vergelijkbaar is met de Eredivisie.

Veel fans juichten om de uitspraken van Verstappen, maar de organisatie was iets minder tevreden. Ze spraken voor de race eventjes met Verstappen en zijn vader Jos legde zijn visie uit bij De Telegraaf: "Ik vind wel dat hij dingen kan zeggen, maar in dit geval op een nettere manier. Dat heb ik hem ook direct gezegd. Af en toe heeft hij dat ook wel even nodig. Ik denk ook dat de accu een beetje leeg begint te raken bij veel mensen. Dat Max het racen leuk vindt, heb ik vandaag wel gezien. Ik begrijp zijn mening, maar je kan niet blind overal tegen aantrappen."