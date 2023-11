Wolff leeft mee met fans: "Maar die putdeksel stelde niets voor"

Het raceweekend in Las Vegas was een wisselend succes. Het weekend begon met een drama omtrent een putdeksel en eindigde met een spectaculaire Grand Prix. Mercedes-teambaas Toto Wolff staat nog steeds vierkant achter de organisatie, maar hij leeft wel met de gedupeerde fans.

De eerste dag van het raceweekend in Las Vegas was een enorme chaos. De eerste vrije training werd al na acht minuten beëindigd omdat de auto's van Carlos Sainz en Esteban Ocon zwaar beschadigd waren geraakt door een loszittend frame van een putdeksel. De tweede vrije training werd vervolgens uren uitgesteld omdat alle putdeksels moesten worden gecontroleerd. Tot overmaat van ramp werden de fans vlak voor de start van VT2 van de tribunes gestuurd.

Putdeksel

Mercedes-teambaas Toto Wolff verdedigde de organisatie en hij stelde dat het alleen maar om een 'fucking putdekseltje' ging. Na afloop van de race sprak Wolff zich hier wederom over uit bij de internationale media: "Dit was een waanzinnig weekend. Zoals ik al eerder zei stelde die putdeksel niets voor. Ik zal mij vooral de race van zondag herinneren. We hebben een spectaculaire race gezien, een geweldig publiek verwelkomd en goede gevechten gezien aan de kop van het veld. We kunnen alles afvinken!"

Gedupeerde fans

Wolff leeft wel mee met de fans die vrijdagnacht van de tribunes werden gehaald. De Oostenrijker blijft alleen wel achter de organisatie staan: "Het waren onvoorziene omstandigheden. We kunnen de mensen van de organisatie niet vragen om zolang door te werken. Voor volgend jaar moet daar iets op worden gevonden. Goede communicatie kan al veel kou uit de lucht halen. Hopelijk kunnen we de teleurgestelde mensen een goed pakket voor volgend jaar bieden, zodat ze dan alsnog van de actie kunnen genieten. Dan kunnen we ze op een bepaalde manier toch compenseren."