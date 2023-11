Marko verklaart problemen Perez: "Dingen kwam niet goed samen"

De kwalificatie in Las Vegas was een wisselend succes voor het team van Red Bull Racing. Max Verstappen noteerde de derde tijd terwijl Sergio Perez niet veel verder kwam dan de twaalfde tijd. Helmut Marko geeft aan dat dit niet alleen door een mislukte strategie kwam, maar ook door een flinke portie pech.

Perez kon zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden in de straten van Las Vegas. In het gokparadijs had Perez het lastig en gokte Red Bull op een alternatieve strategie. Ze stuurden Perez eerder naar buiten dan de rest van de coureurs, maar dat pakte niet goed uit. Met nog twee minuten te gaan parkeerde Perez zijn wagen in de pitbox en vanuit die positie zag hij hoe zijn concurrenten snellere tijden wisten te noteren.

Timing

Teamadviseur Helmut Marko stelt dat Perez ook te maken had met een flinke portie pech. De Oostenrijker stelde dat er veel misging. Bij Servus TV spreekt Marko zich uit: "De timing was niet helemaal optimaal. Het was heel krap en het opwarmen van de banden was doorslaggevend. De dingen kwamen gewoon niet goed samen en tot overmaat van ramp moest Checo tussendoor ook nog naar de weegbrug."

Set-up

Marko gaat er echter vanuit dat Perez in de Grand Prix veel beter zal gaan presteren. De Oostenrijkse teamadviseur stelt dat de racepace veel beter is dan de pace in de kwalificatie: "Het was erg ongelukkig allemaal, maar we gaan ervan uit dat hij sterker zal presteren in de race. Al heeft Max wel wijzigingen doorgevoerd aan de set-up die Checo niet wilde. Dat had dan weer betrekking op de topsnelheid, iets waar Max tekort op kwam."

