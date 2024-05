Indy 500 kwalificatie: Pole voor McLaughlin in Penske-feest, VeeKay P7

Scott McLaughlin heeft de poleposition bemachtigd voor de 108ste editie van de Indianapoilis 500 die volgende week zondag van start gaat. Het is de eerste pole voor de Nieuw-Zeelander op de Brickyard en deed het in stijl met een pole-record. Will Power en Josef Newgarden werden tweede en derde. Samen met McLaughlin zorgden ze voor een volledige eerste startrij voor Penske. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout miste nipt de Fast Six en begint vanaf P7.

Fast Twelve

VeeKay en elf anderen kandidaten waren na zaterdag over om verder te strijden om de mooiste poleposition in de IndyCar. Voor de race van volgende week zondag geeft de beste startpositie geen garanties voor eeuwige roem of de overwinningsmelk. Echter, het staat lekker op je cv en vooraan heb je ook minder last van chaos voor je neus.

Elke coureur begon om beurten en moest net als op de zaterdag vier getimede rondes afleggen. Het snelheidsgemiddelde werd genoteerd als graadmeter, De Hoofddorper kwam als tweede aan de beurt na Ryan Hunter-Reay die dus het kwalificatie-feestje af mocht trappen. Will Power startte als laatste door zijn snelste tijd op de zaterdag.

VeeKay kwam zaterdag uit geslagen positie terug na een crash. Door vakmanschap van zijn monteurs kon de Ed Carpenter Racing-coureur nog een run op de mat leggen en doorgaan voor pole op zondag. In de Fast Twelve bleef de 23-jarige koel en zette een strakke run neer onder toeziend oog van familie en vrouw met een gemiddelde van 232.610 mijl. Een knappe performance zonder trainingsmeters achter de kiezen gisteren. Voor de microfoon van NBC Sports was de ECR-rijder erg blij hoe het was gegaan. Het voelde als een bonus voor hem na het drama van de zaterdag. Na het korte interviewtje was het nagelbijten geblazen met nog tien concurrenten die aan de bak moesten.

De eerste die VeeKay's tijd verbeterde was Santino Ferrucci met 232.723. Daarna kwamen nog zeven opponenten waaronder debutant en NASCAR-kampioen Kayle Larson. De Amerikaan verraste vriend en vijand, hoewel hij wel bekend is met oval racen in de NASCAR. Bijzonder is dat Larson naast de Indianapolis 500 ook gewoon meedoet met de befaamde NASCAR-race Coca-Cola 600 op dezelfde dag. Deze combi is de zogeheten Double Duty. Dat is sinds 2014 niet meer voorgekomen. Eerst knallen over de Brickyard om dan snel per vliegtuig over te vliegen naar Charlotte. Larson zette trouwens voorlopig de snelste 'tijd' in zijn kwalificatie-run met nog vier gegadigden nog voor de boeg.

VeeKay had alleen Ferrucci en Larson voor zich. De Nederlander moest hopen dat één van die vier langzamer zou rijden dan de Hoofddorper. De eerste die de 233 mijl bereikte was Alexander Rossi, de winnaar van 2016. De Amerikaan dreef VeeKay hierdoor naar de vierde positie. Daarna kwamen de zeer snelle Penske-rijders. Newgarden, McLaughlin en Power walsten zoals verwacht ook over VeeKay heen met als gevolg dat de ECR-coureur zevende werd en volgende week begint op de derde startrij. Sinds zijn debuut in 2020 zijn minste kwalificatie op de beroemde oval.



Fast Six



Newgarden, McLaughlin, Power, Larson, Rossi en Ferrucci gingen uitmaken wie als allereerste volgende week mag beginnen in the greatest spectacle in racing. McLaughlin ging als rapste door naar het laatste segment met een gemiddelde van 233.492, nipt voor teamgenoot Power. Hierdoor mocht de Nieuw-Zeelander als laatste de baan op voor een run.



Ferrucci moest als eerste de Brickyard op voor een tijd waar de anderen op konden richten. De 25-jarige klokte een 232.692. Larson was de volgende en ging een stukje sneller. Rossi als derde pakte de eerste positie weer af van de NASCAR-rijder. Nu kwamen de toppers met Newgarden, Power en McLaughlin aan de beurt. De strijd om pole ging uiteindelijk tussen drie Penske-rijders. Newgarden zette een flinke streep door de 'tijd' van Rossi met een gemiddelde van 233.808. Power deed er daarna een schepje boven op met een 233.917. Maar de klap op de vuurpijl was McLaughlin met een pole-record van maar liefst 234.220.



Bump Day



Tussen de strijd om pole door werd er gevochten om de laatste startbewijzen. Voor elke editie van de Indianapolis zijn er drieëndertig startplaatsen. Voor de huidige editie waren er 34 inschrijvingen, waardoor dus één coureur afvalt en volgende week vanaf de bank de race moet toekijken. Bij de zogeheten Last Chance Qualifying van een uur waren vier rijders: Marcus Ericsson, de winnaar van 2022, Nolan Siegel, Katherine Legge, de enige dame, en Graham Rahal.

Ericsson was een verrassende naam in dit rijtje. De Zweed reed in een niet optimale reserve-wagen van Chip Ganassi doordat hij zijn normale wagen afschreef in een vrije training. In zijn eerste run maakte de voormalig F1-coureur een blunder. Hij reed langzaam op het end van zijn eerste poging, want stopte een ronde te vroeg. Ericsson deed na een cool-down-run zijn tweede poging met nog acht minuten op de klok. De Zweed reed de tweede tijd en was veilig. Siegel had geen keus en moest naar buiten met Rahal op de wip. De pas 19-jarige rijder nam alle risico met zijn laatste kans, maar het eindigde in tranen door een crash. Legge, Ericsson en Rahal mogen dus meedoen aan de 108ste editie van de Indianapolis 500 en Siegel moet het in 2025 opnieuw proberen.