Alpine vervangt chassis Ocon, auto weer gerepareerd

Het team van Alpine kende een rampzalige eerste vrije training in Las Vegas. Esteban Ocon was één van de coureurs die over het frame van de putdeksel reed en daarbij zijn chassis beschadigde. Alpine heeft hard doorgewerkt, want de wagen van Ocon is weer gerepareerd.

Alpine moest het chassis van Ocon gaan vervangen na het incident met de putdeksel in de eerste vrije training. De bodem van de wagen van de Franse coureur was volledig gesloopt en mogelijk was er ook nog meer onderhuidse schade. Alpine laat weten dat ze het reservechassis met succes hebben geprepareerd en dat de auto van Ocon weer is opgebouwd. De kans is dus groot dat hij weer kan deelnemen aan de tweede vrije training.