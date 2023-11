Ferrari had Newey bijna binnen: "Het scheelde een half uur"

Adrian Newey is al jarenlang de topontwerper van het team van Red Bull Racing. De Brit speelt een belangrijke rol binnen het team, maar teambaas Christian Horner laat weten dat ze in het verleden Newey bijna kwijt waren. Ferrari was enkele jaren geleden dichtbij de handtekening van de ontwerper.

Newey speelt al geruime tijd een belangrijke rol binnen het team van Red Bull Racing. Hij is al sinds 2006 werkzaam bij het team uit Milton Keynes en hij is dan man achter de kampioenswagens van Sebastian Vettel en Max Verstappen. Vandaag de dag is hij niet meer fulltime betrokken bij het Formule 1-project, maar Red Bull verlengde wel zijn contract. Het vertrouwen in Newey is nog altijd enorm groot.

Vettel

Red Bull-teambaas Christian Horner laat weten dat het niet veel had gescheeld of Newey had het team verlaten. Horner is te gast in de podcast 'Eff won with DRS' en daar legt hij het verhaal uit: "We werden kampioen in '10, '11, '12 en '13. Toen was er een grote regelwijziging en onze toenmalige motorleverancier had de boot gemist. Vettel verliet toen het team vanwege de motor en Adrian was ook bijna weg. Het scheelde een half uur."

Straatauto

Newey stond op het punt een contract te tekenen bij het team van Ferrari, maar Horner wist dat uit zijn hoofd te praten. De Britse teambaas moest daar wel ver voor gaan: "Ferrari wilde hem heel graag hebben. Ze wilden hem alles geven. Hij kon een Hollywood-levensstijl gaan krijgen, hij kon vanuit Monaco naar de fabriek worden gevolgen. Hij hoefde geen belasting te betalen als hij een straatauto zou ontwerpen en allemaal van dat soort dingen. Ik haalde hem over om te blijven daar hem te beloven dat wij dan ook een straatauto zouden bouwen."