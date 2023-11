Norris hoopt op titelstrijd met Verstappen in 2024

Lando Norris is bezig met een zeer sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur vecht vrijwel elk weekend mee om de podiumplaatsen. Norris geniet van de strijd en hij hoopt volgend jaar met Max Verstappen te kunnen vechten om de zege.

De sterke reeks van Norris is opvallend aangezien McLaren begin dit seizoen niet goed voor de dag kwam. De Britse renstal voerde vervolgens een aantal grote updates door en sinds de Grand Prix van Oostenrijk zijn de prestaties veel beter geworden. In de tweede seizoenshelft ging het pas echt lopen en vocht Norris vrijwel elk weekend mee om de podiumplaatsen. Afgelopen weekend in Brazilië kwam hij als tweede over de streep achter Max Verstappen.

Titelstrijd?

Norris kan het zeer goed vinden met Verstappen. De Brit hoopt dat hij volgend jaar de degens kan gaan kruisen met zijn vriend. In gesprek met de internationale media is Norris duidelijk over zijn doel: "Misschien kunnen we volgend jaar meedoen om de titel. Ik zei het al tegen Max, maar ik ben de nummer twee sinds de updates die we introduceerden in Oostenrijk. Mogelijk zijn we ook het tweede team. Natuurlijk hebben we grote stappen gezet en tegelijkertijd, als we praten over een duel met Red Bull, denk ik dat het heel mooi is wat we dit jaar hebben gedaan."

2024

Norris weet dat duelleren met Verstappen niet makkelijk is. De McLaren-coureur omschrijft zijn collega als 'één van de beste ooit', maar hij waarschuwt ook vast voor volgend jaar: "Er zit meer in de pijpleiding voor volgend seizoen, dus ik kijk er heel erg naar uit. Een titelstrijd is nu een verre gedachte waar ik nog niet aan wil denken. Het heeft geen zin om daar over te praten tot volgend jaar, maar ik ben optimistisch en ik geloof dat we het kunnen bewerkstelligen als een team."