Alonso vergelijkt Perez-strijd met iconisch gevecht met Schumacher

Fernando Alonso vocht afgelopen weekend in Brazilië een intens duel uit met Sergio Perez. De twee lieten het publiek juichen en Alonso kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Volgens de Spanjaard was het in 2005 veel makkelijker om je positie te verdedigen.

Alonso had in Brazilië de derde plaats in handen toen hij Perez steeds dichter en dichter bij zag komen. Ze duelleerden om de positie en toen Perez er in de absolute slotfase eindelijk voorbij was, sloeg Alonso toe. De Spanjaard pakte de positie terug en mocht naar het podium. De gedachten gingen terug naar Alonso's duel met Michael Schumacher in 2005 op het circuit van Imola. Ook daar won Alonso het intense duel.

Tijdens de persconferentie voor de top drie in Brazilië werd Alonso gevraagd naar het duel uit 2005. Hij werd gevraagd welk duel makkelijker was en daar is hij eerlijk over: "In 2005 was het makkelijk omdat je toen nog geen DRS had. Nu met de DRS is het een beetje anders en moet je het spelletje ook anders gaan spelen. Bandenmanagement zag er toentertijd ook heel erg anders uit. Je kon toen de band misschien wel de hele race tot de limiet pushen. Als je in 2005 je positie verloor, dan was het 'doei doei'. Je kon het niet meer goedmaken, hier had ik nog wel een kans."