Newey focust zich niet alleen op Red Bull: "Ben bezig met een onderzeeër"

Adrian Newey is al sinds jaar en dag betrokken bij het team van Red Bull Racing. De Britse ontwerper is verantwoordelijk voor alle kampioensauto's van Red Bull en hij speelt dus ook een belangrijke rol binnen het team. Toch focust Newey zich niet volledig op het team, hij is namelijk ook bezig met een onderzeeër.

Newey werkt al tientallen jaren in de Formule 1. Hij is uitgegroeid tot één van de beste mensen in zijn vakgebied en hij staat dan ook aan de wieg van de successen van Red Bull. Tegenwoordig is hij niet meer voor honderd procent betrokken bij het Formule 1-team. Hij werkt ook aan andere projecten en hij heeft een aantal waardige vervangers geregeld. Hierdoor blijft het team dan ook zeer succesvol.

Buitenbeentje

Newey ontbrak bijvoorbeeld in Brazilië omdat hij met Ford CEO Jim Farley deelnam aan een race met klassieke auto's. In gesprek met The Telegraph legt Newey uit hoeveel tijd hij heeft voor Red Bull: "Het is moeilijk om dat exact te zeggen, maar ik zou zeggen de helft van mijn tijd. Ik denk dat ik een soort buitenbeentje ben. Ik heb een situatie gecreëerd waarbij het engineeringteam hun procedures kan afwerken zonder dat ik er ben. Daardoor kan ik mij bemoeien met alle gebieden waar ik zin in heb."

Onderzeeër

Newey heeft dus de tijd om zich te focussen op andere projecten. Hij is bijvoorbeeld ook bezig met een onderzeeër die bedoeld was Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Newey legt het uit: "Het is verdrietig dat Dietrich het project niet kan zien als het af is. Ik ben zelfs een beetje nerveus! Dat was ik al voor het incident met die duikboot bij de Titanic. Maar, we werken aan dit project met een aantal experts. We denken ook niet aan de diepe wateren, Dietrich wilde zich gewoon goed kunnen rond bewegen rondom zijn privé-eiland. "