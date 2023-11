Marko trots op zijn jongens: "Al onze vier auto's in de top negen!"

Helmut Marko was zeer tevreden met de sprintrace in Brazilië. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur was blij met de zege van Max Verstappen, maar er was nog veel meer wat hem vrolijk stemde. Marko zag namelijk alle vier de coureurs van de Red Bull-teams in de top tien eindigen.

Marko heeft zich dit seizoen vaak geërgerd aan de prestaties van de coureurs van Red Bull-zusterteam AlphaTauri. De Oostenrijker had in Sao Paulo alle reden tot vreugde, want naast de goede prestaties van Verstappen en Sergio Perez, kwamen de twee AlphaTauri-coureurs ook goed voor de dag. Yuki Tsunoda haalde in de slotfase Lewis Hamilton in en dat resulteerde in de zesde plaats. Daniel Ricciardo kwam als negende over de streep.

Na afloop van de sprintrace reageerde Marko veel enthousiaster dan ooit. De Oostenrijkse adviseur begon in gesprek met Servus TV bij de zege van Verstappen: "Het was duidelijk dat hij Lando zou inhalen in de eerste bocht. Hij ging pas aan het einde pushen, maar dat ging meer om bandenmanagement en het managen van het gat. Sergio liet een paar mooie inhaalacties zien en Yuki reed geweldig. Daniel had nog één rondje nodig. Al onze vier auto's kwamen in de top negen over de streep, daar kunnen we heel blij mee zijn."

Heb je er vertrouwen in dat Max Verstappen dit weekend de snelste ronde rijdt? Zet in en win!