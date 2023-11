Grote teleurstelling bij Perez: "Ik had op de eerste startrij moeten staan"

Sergio Perez kende een tegenvallende kwalificatie in Brazilië. Door de regenval in Q3 kon hij eigenlijk geen goede tijd noteren, het zorgde voor veel frustratie. Perez stelt namelijk dat hij op de eerste startrij hoort te staan en zeker niet op zijn huidige plek negen.

Perez was in het derde kwalificatiedeel één de laatste coureurs die de baan op kwam. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur zag alleen Oscar Piastri voor zich rijden. Tot zijn pech spinde Piastri echter waardoor er met gele vlaggen werd gezwaaid. Perez kon hierdoor geen snelle ronde rijden omdat hij van zijn gas moest. De negende tijd was dan ook niet waar hij op had gehoopt, de teleurstelling was groot.

Pech

Terwijl het onweerde op de baan, baande Perez zich een weg naar de media. De Mexicaan meldde zich voor de microfoon van F1 TV en daar sprak hij zich uit: "We hadden ongelooflijk veel pech vandaag. Ik had op die eerste startrij moeten staan. Mijn ronde zat heel dicht bij die van Max. Tot de laatste bocht, daar kwam ik Piastri tegen en toen moest ik mijn rondje wel afbreken."

Kansen

Perez staat hierdoor voor een inhaalrace. Op zondag zal hij in de Grand Prix een goed plan moeten verzinnen, want zijn rivaal Lewis Hamilton start op de vijfde plek. Perez was teleurgesteld en hij durft geen voorspellingen te doen: "Hierdoor sta ik nergens. Het is heel ongelukkig, want ik had het gevoel dat er veel meer in had gezeten. We kunnen absoluut vooruitgang boeken. Er zijn wel wat positieve punten en er zijn genoeg kansen om vanaf hier te racen."

