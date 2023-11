Verstappen wil niet kiezen tussen Ricciardo en Perez

Max Verstappen gaat dit weekend weer op jacht naar de zege. Het Braziliaanse raceweekend is ook belangrijk voor zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez, want hij kan een flink aantal punten scoren in de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Verstappen wil niet zeggen of hij Perez als teamgenoot wil houden of dat hij liever kiest voor Daniel Ricciardo.

Christian Horner en Helmut Marko hebben al meerdere keren aangegeven dat Perez in 2024 gewoon voor Red Bull rijdt, maar er bestaat toch twijfel. De prestaties van de Mexicaan vallen immers tegen en volgens de geruchten komt zijn zitje in gevaar als hij de tweede plaats in het wereldkampioenschap niet weet veilig te stellen. Eén van de namen die wordt genoemd als mogelijk opvolger is die van AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo.

Verstappen heeft de geruchten over Perez ook gehoord. In gesprek met de internationale media wordt hem dan ook gevraagd voor wie hij zou kiezen: "Ik heb altijd een goede relatie gehad me Daniel toen we teamgenoten waren, we hadden overigens ook een goede relatie toen we dat niet waren. Daarnaast heb ik ook een goede relatie met Checo, dus het zou oneerlijk zijn om hier nu te roepen wie ik liever als teamgenoot heb. Ze zijn allebei geweldige teamgenoten en het is niet aan mij om te beslissen, ik focus mij volledig om mijzelf."