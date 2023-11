'Poging om Marko weg te kapen bij Red Bull mislukt'

Helmut Marko is al sinds jaar en dag belangrijk voor het team van Red Bull Racing. De teamadviseur speelt een grote rol bij onder meer de keuze voor de coureurs. Toch lijkt het er op dat een andere renstal zijn best heeft gedaan om Marko binnen te halen, de adviseur had daar echter geen zin in.

Marko stond in de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht. Het Zuid-Amerikaanse medium O Globo beweerde namelijk dat Marko een tweestrijd zou voeren met Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Marko, Horner en Red Bull-coureur Max Verstappen ontkenden de zaak, maar het bleef wel onderwerp van gesprek. Het lijkt er ook op dat een ander team van deze situatie wilde profiteren.

Volgens het magazine F1 Business is Marko in de afgelopen periode benaderd door een andere renstal. Het magazine maakt niet bekend om welk team het gaat, maar men probeerde Marko volgens het verhaal binnen te halen als hij niet meer welkom zou zijn bij Red Bull. Volgens F1 Business heeft Marko het aanbod echter afgeslagen, hij zou namelijk van mening zijn dat een ander team alleen maar uit zou zijn op informatie van Red Bull.