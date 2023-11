Marko wil simpele regels: "Dit is een miljardensport"

De regelgeving zorgt in de Formule 1 regelmatig voor flinke discussies. In de afgelopen weken ging het bijvoorbeeld veelvuldig over de track limits en de bodemplanken. Als het aan Red Bull-adviseur Helmut Marko ligt, komen er voor beide zaken snelle en simpele oplossingen. Hij vindt de huidige gang van zaken niet bij de Formule 1 passen.

De zware triple header komt dit weekend in Brazilië ten einde. Na twee veelbesproken raceweekenden in Austin en Mexico-Stad, hoopt men nu op meer rust. In Austin werden Lewis Hamilton en Charles Leclerc gediskwalificeerd omdat de skids op hun vloer te ver waren afgesleten. Daarnaast werden in Austin en Mexico weer de nodige straffen uitgedeeld voor het overschrijden van de veelbesproken track limits.

Miljardensport

In aanloop naar de Braziliaanse Grand Prix laat Helmut Marko weten dat hij klaar is met deze discussies. De Red Bull-adviseur wil snel oplossingen zien en in gesprek met Motorsport-Magazin begint hij eerst over de afgesleten skids: "We moeten de meetprocedure hiervoor aanpassen, maar daarvoor moeten ook de regels worden aangepast zodat het makkelijker wordt. Dan kunnen ze tegelijkertijd ook eens gaan kijken naar de track limits. Dit is een miljardensport en dan zijn er veel van die onbegrijpelijke dingen die in de weg staan."

Straftijd

De track limits zorgen vaker voor discussies in de paddock. Als een coureur in de kwalificatie over de witte lijnen gaat, dan raakt hij zijn rondetijd kwijt. In de races ligt dat iets anders, want de stewards beslissen dan meestal om een tijdstraf van vijf seconden uit te delen. Marko snap ook hier niets van: "Je krijgt een straf van vijf seconden, maar je rijdt wel meer dan vijf seconden weg van een andere coureur. Dat zijn echt van die banale dingen."