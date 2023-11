Marko vreest voor Hamilton in Brazilië

Max Verstappen geldt voor aankomend weekend als de topfavoriet voor de zege in de Braziliaanse Grand Prix. Verstappen verkeert in een zeer goede vorm, maar toch wil Red Bull-adviseur Helmut Marko niet te vroeg juichen. Marko wijst namelijk naar Lewis Hamilton en diens team Mercedes.

Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Mexicaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is dit jaar bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1 waarin hij slechts drie keer niet wist te winnen. Hij verbrak afgelopen weekend tevens het record van de meeste zeges ooit in één seizoen. Verstappens voordeel is dat de Red Bull-bolide dit seizoen op vrijwel elk circuit goed voor de dag komt.

Men denkt dan ook dat Verstappen aankomend weekend weer de topfavoriet is voor de race op het circuit van Interlagos in Brazilië. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan Motorsport.com weten dat hij niet te vroeg wil juichen: "Dit is weer een sprintweekend en vorig jaar hebben we daar natuurlijk ook al verloren. We moeten daar in de eerste vrije training alles gelijk voor elkaar krijgen, dat is echt het allerbelangrijkste voor ons. Het is dan ook een circuit waarop Lewis Hamilton heel erg snel kan gaan zijn."