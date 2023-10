Ralf Schumacher haalt uit naar Perez: "Volledig zijn eigen schuld"

De Mexicaanse Grand Prix draaide afgelopen weekend uit tot een teleurstelling voor de lokale fans. Hun held Sergio Perez viel al na één bocht uit en de teleurstelling was groot. Perez kreeg veel steun van zijn team Red Bull Racing, maar Ralf Schumacher is wel kritisch.

Perez startte goed op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur schoot naar voren en duwde zijn neus naast de Ferrari van Charles Leclerc en de Red Bull van zijn teamgenoot Max Verstappen. Drie wijd gingen ze de eerste bocht in, maar dat ging niet goed. Leclerc kon nergens heen en hij raakte de wagen van Perez op het achterwiel. De Red Bull werd gelanceerd en de schade was zeer groot.

Red Bull-kopstukken Helmut Marko en Christian Horner spraken hun steun uit voor Perez. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft een iets andere mening. De kritische Duitser legt zijn mening uit in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Zo gaat dat niet! Hij snijdt naar binnen toe en daar is helemaal geen ruimte. Waar moet Leclerc dan heen? Dit is volledig zijn eigen schuld. Als hij wijder instuurt, wordt hij zeker derde en misschien tweede. Het enige wat hij hoeft te doen is aan de buitenkant blijven. Hij rijdt te dicht op andere coureurs, alsof die er niet zijn. Dat hoort hij te weten."