Norris baalt van medecoureurs: "Heb enorme crash vermeden"

Lando Norris reed in Mexico een ijzersterke race. De Britse McLaren-coureur vocht zich vanuit het achterveld naar de vijfde plaats. Hij was enorm trots op zichzelf, maar na afloop was hij wel zeer kritisch. Volgens de Brit moeten zijn collega's goed opletten voordat het een keertje mis gaat.

Norris kende op zaterdag een rampzalige kwalificatie waardoor hij de Grand Prix vanaf de zeventiende plaats moest starten. De Britse McLaren-coureur liet op het Autodromo Hermanos Rodriguez zien wat hij in huis heeft. Norris haalde auto na auto in en in de slotfase verschalkte hij George Russell voor de vijfde plaats. Het was een zeer goede prestatie van Norris, maar de veelbelovende Brit stelt wel dat het een moeilijke race was.

Norris laat namelijk weten dat er een aantal zeer gevaarlijke situaties ontstonden tijdens de Grand Prix. Hij genoot van een groot gedeelte van de race, maar de herstart was volgens hen te gevaarlijk. De Britse coureur wijst in gesprek met RaceFans naar het gedrag van zijn collega-coureurs: "Ik heb waarschijnlijk een enorme crash vermeden. Mensen steken schuin over zonder dat ze zich realiseren dat er andere coureurs drie breed rondrijden. Ik heb twee crashes vermeden die echt enorm ernstig konden zijn. Iets meer oplettendheid van sommige coureurs zou dus wel fijn zijn."